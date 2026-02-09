Руски дядо поръчал палеж близо до "военна крепост" на НАТО в Гърция

78-годишен руски държавен служител е заподозрян в организирането на палеж на офис за недвижими имоти на остров Крит, пише гръцкото издание Kathimerini. Руският гражданин е наел трима млади мъже да подпалят бизнеса, който е принадлежал на бившия му партньор. Властите не са разкрили информация за евентуален мотив. Тримата заподозрени, всички гръцки граждани на възраст 21, 24 и 25 години, са обвинени в палеж, материални щети и опит за изнудване.

Пожарът е избухнал вечерта на 19 януари и е причинил материални щети на офиса. Разследващите са установили, че тримата мъже са извършили нападението под ръководството на чуждестранния гражданин.

Стратегическите обекти на НАТО на остров Крит

Инцидентът е станал на остров Крит, където се намира заливът Суда,който е базата на гръцкия флот и НАТО. Базата е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника.

Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Припомняме, че това лято Гърция арестува 26-годишен азербайджанец на Крит по обвинения в шпионаж, след като е бил заловен да снима стратегическата военноморска база Суда, а по-късно службите за сигурност на Гърция и Кипър разкриха иранска шпионска мрежа, насочена срещу военни съоръжения на НАТО. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа