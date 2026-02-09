Войната в Украйна:

Руски дядо поръчал палеж близо до "военна крепост" на НАТО в Гърция

09 февруари 2026, 13:50 часа 250 прочитания 0 коментара
Руски дядо поръчал палеж близо до "военна крепост" на НАТО в Гърция

78-годишен руски държавен служител е заподозрян в организирането на палеж на офис за недвижими имоти на остров Крит, пише гръцкото издание Kathimerini. Руският гражданин е наел трима млади мъже да подпалят бизнеса, който е принадлежал на бившия му партньор. Властите не са разкрили информация за евентуален мотив. Тримата заподозрени, всички гръцки граждани на възраст 21, 24 и 25 години, са обвинени в палеж, материални щети и опит за изнудване.

Пожарът е избухнал вечерта на 19 януари и е причинил материални щети на офиса. Разследващите са установили, че тримата мъже са извършили нападението под ръководството на чуждестранния гражданин.

Стратегическите обекти на НАТО на остров Крит

Инцидентът е станал на остров Крит, където се намира заливът Суда,който е базата на гръцкия флот и НАТО. Базата е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника. 

Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег. 

Припомняме, че това лято Гърция арестува 26-годишен азербайджанец на Крит по обвинения в шпионаж, след като е бил заловен да снима стратегическата военноморска база Суда, а по-късно службите за сигурност на Гърция и Кипър разкриха иранска шпионска мрежа, насочена срещу военни съоръжения на НАТО. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Палеж НАТО Гърция остров Крит руски гражданин заливът Суда
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес