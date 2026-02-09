"Стига с очернянето": Бивш премиер на Гърция отрича връзки с Епстийн

"Стига с очернянето!“. Така гневно бившият премиер и депутат от ПАСОК Георгиос Папандреу опроверга информация, че е имал връзки или срещи с опозорения финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде гръцкото издание Kathimerini. „Никога не съм имал никакви отношения или комуникация с Епстийн. Точка“, написа Папандреу в социалните мрежи в неделя, заявявайки, че отговаря на „клеветническа публикация“.

Твърденията по адрес на бившия премиер

Папандреу е участвал в онлайн форум с акционери и инвеститори на Deutsche Bank след референдума на 15 юли, на който гръцките избиратели са отхвърлили предложенията на Европейския съюз или поне тези, представени им като такива от тогавашното правителство, ръководено от Сириза.

Очевидно Епстийн е участвал в това. В продължение на няколко дни участието на Гърция в еврозоната е било неопределено, а дотогава премиерът Алексис Ципрас, игнорирайки резултата от референдума, договори с кредиторите на Гърция трети пакет от заеми, съчетан със строги условия за икономии. ОЩЕ: "Джефри Епстийн е баща на Зохран Мамдани" и още абсурдни фейкове от досиетата

Отговорът на Папандреу

„В този решаващ за страната момент, отговорното информиране на световната финансова общност и защитата на оставането на Гърция в еврозоната и Европейския съюз не беше опция – това беше дълг и отговорен, патриотичен акт“, каза Папандреу в публикацията си.

„Но“, добави той, „когато не могат да отхвърлят доказано правилните решения – като например борбата Гърция да остане в еврозоната и да избегне Grexit – те избират клевети и очерняне... Страната е платила висока цена за фалшиви новини и конспиративни теории, целящи да прикрият истинските причини за (финансовата) криза". ОЩЕ: Папандреу няма пари, за да участва в предсрочните избори в Гърция