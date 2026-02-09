Екокатастрофа в Босна: Река Дрина се превърна в огромно незаконно сметище (ВИДЕО)

Река Дрина в източната част на Босна и Херцеговина се преварна в незаконно сметище. За огромната екокатастрофа писа хърватската медия "Индекс", позовавайки се Bljesak.info. Причината за сметището в реката са сезонните дъждове, които доведоха до това огромни количества боклук от незаконните сметища в района да се озоват в реката. Екологичната катастрофа напомня сцени от края на 2024 г.

Отпадъците идват не само от Босна и Херцеговина, но и от Сърбия и Черна гора. Властите на трите държави не правят нищо, за да решат този горещ проблем, уточнява организацията с нестопанска цел - Fondacija Atelje za društvene promjene - ACT във "Фейсбук".

Става въпрос за десетки хиляди бутилки, дървета, битова техника, гуми и различни медицински отпадъци, а кадрите са заснети на 6 февруари 2026 г. край Вишеград.

Няма политическа воля

Въпреки че на политическата среща на върха през 2019 г. беше договорено съвместно решение на този проблем, нищо не се е променило до днес. Деян Фуртула от екологичната асоциация „Еко Център“ също предупреждава за това. „Това е ясен пример за липсата на политическа воля и бездействието на всички съответни институции в страната ни, които се срещат година след година и обещават да решат проблема“, каза Фуртула.

„Както виждаме обаче, подобни случаи на река Дрина се повтарят всяка година“, добави той. ОЩЕ: Нова критична прогноза: Климатичен обрат до 2038 г. и изчезване на цели екосистеми