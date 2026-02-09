Додик след визита в САЩ: За какво е получил подкрепа и ще се ревизира ли Дейтънското споразумение?

Бившият лидер на босненските сърби и пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин - Милорад Додик отново заплаши с отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина, но и заговори за разпад на Европейския съюз. Думите му дойдоха след завръщането му в Баня Лука от САЩ, където пребиваваше през последните няколко дни. Той обаче твърди, че е получил подкрепа за политиката, която защитава във Вашингтон, пише хърватската медия "Индекс".

Думите му идват на фона на желанието на самата Босна и Херцеговина за преразглеждане на Дейтънското споразумение, сложило край на войната там, но и на фона на желанието на Русия за дестабилизация на Балканите чрез отмяната на този мирен договор. ОЩЕ: Русия е на път да си сбъдне мечтата за Балканите: В БиХ вече има съгласие за преразглеждане на споразумението, сложило край на войната

Тръмп пусна Додик в САЩ

Додик, заедно с члена на Президентството на Босна и Херцеговина Желка Цвиянович и изпълняващата длъжността президент на РС Ана Тришич Бабич, беше във Вашингтон тази седмица и тримата успяха да отидат там, защото администрацията на Доналд Тръмп отмени дългогодишните санкции, на които бяха подложени в продължение на години.

Те присъстваха на молитвена закуска, на която говори и Тръмп, и се снимаха с някои официални лица, като например министъра на отбраната Пит Хегсет.

Ще има ли ревизия на Дейтънското споразумение?

След завръщането си в Баня Лука, Додик заяви пред репортери, че престоят му във Вашингтон е доказателство, че РС най-накрая е успяла да пробие изолацията и блокадите.

Той каза, че той, Цвиянович и Тришич Бабич са се срещнали с 14 конгресмени и двама сенатори и че са имали „публични и тайни срещи“, включително някои в Белия дом, и твърди, че там е намерил разбиране за всичко, което е казал, включително оценките, че в БиХ „мюсюлманите заплашват християните“.

„Не сме се отказали от основните си цели. Казахме им, че Дейтънското споразумение е разрушено“, каза Додик и добави, че Босна и Херцеговина е „неприемлива“ за сърбите, така че те ще поискат от Сърбия, като подписала Дейтънското споразумение, подкрепа за подобна позиция.

Той също така обяви, че ще подкрепя хърватите във всички усилия за защита на правата им като съставна нация, каза на босненци, че разпадането на Босна и Херцеговина е неизбежно и прогнозира, че Европейският съюз също ще се разпадне в рамките на една година. ОЩЕ: Балканите можеха да бъдат постоянна зона на война: Дейтънското споразумение и значението му за региона