Земетресение люшна Косово: Ето къде още го усетиха

09 февруари 2026, 10:18 часа 190 прочитания 0 коментара
Земетресението е регистрирано снощи в 23:09 часа в Косово, усетено е и в югозападната ни съседка Република Северна Македония, става ясно от македонската медия "Плюс инфо". Епицентърът е възникнал на територията на Косово, на около 46 километра северозападно от Скопие, с локален магнитуд 3.0. Според български ясеизмологичен институт - НИГГГ към БАН магнитудът на труса е бил 3.1 по скалата на Рихтер.

Освен в Косово изглежда земетресението е усетено и в македонския град Тетово и околностите му. 

Последните земетресения в региона

Последните трусове в региона бяха от 5 февруари, когато земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на град Кемах, окръг Ерзинджан (Североизточна Турция). Същия ден имаше две земетресения в Албания. Те бяха с магнитуд 4 по скалата на Рихтер са регистрирани в региона на югоизточния албански град Корча.

Във втория ден от февруари пък земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано близо до Калаврита в района на Ахая на Пелопонес. В гръцката страна на 20 януари имаше земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер, а епицентърът на труса беше в Лакония. 

Междувременно в края на 2025 г. в част от региона на Балканите се наблюдавше притеснителна тенденция. След като на 10 август и 27 октомври миналата година бяха регистрирани земетресения с магнитуд 6,1, регионът на Балканите беше обявен за "Зона на бедствие с общо въздействие върху живота". Според доцент д-р Бюлент Йозмен, експерт по управление на бедствия, през последните 3 месеца в Синдирги са регистрирани над 15 000 земетресения, което е приблизително 60% от общия брой земетресения, в Турция през настоящата година. ОЩЕ: Притеснителна тенденция: Трусове през минути люлеят Балканите

Деница Китанова
