Делото за пожара в дискотека "Пулс" продължава

Днес ще има ново заседание по делото за трагичния пожар в дискотека „Пулс“ в Кочани, предаде Скопје1.мк. Встъпителните изказвания на защитата ще продължат днес пред съда в Идризово, а фокусът ще бъде върху това какви аргументи ще представят техните екипи срещу обширния обвинителен акт, внесен от 15 прокурори. Очаква се това изслушване да предостави подробно обяснение на твърденията на адвокатите, че ответниците не са предприели действия, които биха допринесли пряко за бедствието, при което загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени.

Какво стана на последното заседание?

На последното заседание всички подсъдими – общо 37 души, включително собственици, управители, инспектори, бивши кметове, охранители и държавни служители – пледираха невинни за престъпленията, в които са обвинени.

Повечето от тях изразиха съчувствие към семействата на загиналите, но настояха, че няма причинно-следствена връзка между действията им и пожара, а част от защитата твърди, че трагедията е резултат от институционални провали, а не от лична вина.

Твърденията на защитата и на прокуратурата

Защитата обяви, че ще представи свидетели и документи, които да покажат, че собствениците са имали валидни разрешителни, че изпълнителите и проектантите са действали в рамките на своята юрисдикция и че някои обвиняеми – като сина на собственика, Михаил Йованов – изобщо не са участвали в управлението на клуба.

От друга страна, прокуратурата твърди, че Pulse е бил смъртоносен капан от първия ден и че системната небрежност, пропуските в надзора и незаконните адаптации са довели до най-голямата гражданска трагедия от този вид в страната.