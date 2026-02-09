Гърция обмисля да влезе в Съвета за мир на Тръмп, но чака позицията на ЕС

Гърция обмисля участие в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, но изчаква позицията на Европейския съюз.

Първоначално инициативата на Тръмп имаше за цел установяване на мир в Ивицата Газа, но впоследствие бе разширена до, както мнозина експерти твърдят, дублиране на функциите на ООН.

Калебанията на Гърция

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви пред медиите след последната среща на европейските лидери в Брюксел, че не може да има траен мир в Газа без активното участие и присъствие на американския президент. Гърция подкрепя принципната позиция за спиране на сраженията в Газа и защита на цивилното палестинско население.

По отношение на евентуално участие в Съвета за мир по предложената структура от американската страна обаче, Мицотакис очаква решение на Европейския съвет.

Позицията на премиера на Гърция е, че всяка европейска държава се затруднява да се присъедини към Съвета за мир поради неточната формулировка за целта и насоките на този съвет.

Гърция е категорична, че не може Съветът за мир да е алтернатива на ООН, предаде БНР.

Атина е много по-склонна да се включи само по отношение на частта за установяване на примирие в Газа.

Първото заседание предстои, Гърция е поканена

Скоро, на 19 февруари, ще се проведе първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон.

Румъния и Гърция са получили покана за първото заседание, обявиха медиите в двете страни.

Двете балкански държави не подписаха Хартата на съвета в Давос, но въпреки това президентът Никушор Дан и премиерът Кириакос Мицотакис са получили покана от Доналд Тръмп.

Позицията на Румъния е, че ще се присъедини към Съвета, ако някои от точките в устава бъдат променени. Гърция все още не е дала отговор.

В съобщението за срещата се казва, че ще бъде посветена на реализирането на втория етап от мирния план за възстановяване на ивицата Газа.

Съвета за мир под патронажа на президента на САЩ Доналд Тръмп беше учреден на 22 януари в Давос. От 27-те страни-членки на ЕС официално се присъединиха само България и Унгария.