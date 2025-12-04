Бившият кмет на Кочани: Аз съм единственият, който поиска да не се издава лиценз на „Пулс“

Аз съм единственият, който поиска да не се издава лиценз на „Пулс“. Това каза бившият кмет на Кочани Ратко Димитровски, който беше сред задържаниоте за трагедията в дискотеката, предаде "360 градуса". Припомняме, че днес има ново заседание по делото, на което Димитровски отбеляза, че преди 13 години никой от държавните органи не отговорил на писмата му да не издаде лиценз за експлоатация на „Пулс“.

Той оцени обвинителния акт като измислица и поиска от прокуратурата да го оттегли, за да се избегне нова несправедливост.

Дискотека "Пулс": Началото

Димитровски заяви, че веднага щом е получил информация, че фирма иска да се сдобие с паркомясто за нуждите на нощен клуб, който възнамерява да отвори през 2012 г., веднага е изпратил писмо до компетентния държавен орган с въпрос дали на тази фирма е издаден лиценз за дейност.

Той така и не получил отговор, разказва бившият кмет. Изпратил отново писмо, но този път поискал на фирмата да не се издава лиценз, тъй като според информацията, с която разполага, инвеститорът възнамерявал да отвори дискотека, а паркингът, който искал пред съоръжението, бил обществен и бир предназначен за леки и тежкотоварни превозни средства.