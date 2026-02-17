Зимна стихия парализира пътищата в Босна и Херцеговина

Снегът, който започна да пада през нощта в по-голямата част от Босна и Херцеговина, причини сериозни затруднения в движението, особено в централните и източните райони на страната, съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА. Товарният трафик е най-засегнат, като планинските проходи се превърнаха в критични точки. На камионите се препоръчва използването на вериги за сняг, а по някои маршрути движението е напълно забранено.

ОЩЕ: Предупреждение към шофьорите: Дъжд и сняг в следващите дни – тръгвайте на път с подготвени коли

Пътен хаос

Пътуването от Сараево към източна Босна се извършва с големи затруднения, тъй като главният път преди това беше затворен заради повреда на мост, а новите снеговалежи блокираха обходните маршрути.

Допълнително затруднение пред шофьорите създаде преобръщане на цистерна за газ на главния път от Бугойно до Купрес, което наложи движението да се извършва само в една лента на прохода Копривница, отбелязва Ен1.

Призовават се шофьорите да пътуват с повишено внимание, да използват вериги за сняг и да следват указанията на пътната полиция, за да се избегнат инциденти и блокирания по критичните планински маршрути.

ОЩЕ: "Като настроението на жена": Проф. Георги Рачев за времето до края на седмицата

Опасно време и у нас

Шофьорите, на които им предстои пътуване днес и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, алармираха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За сряда (18 февруари), прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.