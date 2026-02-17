Оставката на Румен Радев:

След "списъка за разстрел": Бандити нападнаха студенти и журналисти в Сърбия (ВИДЕО)

След като в Сърбия се появи "списък за разстрел" снощи пред Сръбския народен театър в Нови Сад имаше инциденти, при които няколко мъже, които бяха сред поддръжници на правителството, нападнаха физически студенти, а след това и журналисти, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация в сръбски медии. Студентите са били ругани, удряни и ритани, а журналистите, дошли да видят какво става, също са били нападнати. 

Сблъсъкът е станал по време на протест на граждани на Нови Сад по случай годишнината на най-старото научно, книжовно и културно дружество в Сърбия "Матица сръбска", на който Милош Вучевич говори вместо предварително обявения президент Александър Вучич. Поддръжниците на правителството започнаха да се разотиват около 21:00 часа, съобщава N1 Сърбия.

Междувременно близо доцеремонията по случай двестагодишнината на "Матица сръбска", бандитите на Вучич се събраха и през цялата вечер викаха „Ацо, сърби“ и „Усташе“ на граждани и студенти.

Трима студенти са ранени

Най-малко трима младежи са ранени. Една студентка каза, че е била обиждана и бита от група възрастни мъже, но е успяла да избяга.

Доктор Слободан Шайнович и студентът по медицина Милош Дробац, които са оказали първа помощ, заявиха, че са лекували трима ранени, предимно с травми на главата, и потвърдиха, че студентите са добре. ОЩЕ: В Сърбия се появи "списък за разстрел"

