Словенски сайт отличи България за операция, разбила схема за милиарди фалшиви евро от Китай

България е посочена сред общо 18 страни, споменати в информация на словенския сайт "СиОЛ" за успешна операция на "Европол", в рамките на която са били конфискувани подправени банкноти и монети в размер на 1,2 млрд. евро.

При операция DECOY III, координирана в продължение на шест месеца от Испания, Австрия и Португалия, е било установено, че над 90% от фалшивите парични средства са свързани с поне 380 доставки от Китай. Операцията на "Европол" е била осъществена и с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

Само румънските компетентни органи са прехванали в операцията повече от 4,8 милиона фалшиви евробанкноти. Те са нахлули в склад, в който са се съхранявали над 223 хиляди фалшиви банкноти, изпратени от Китай.

Междувременно в Португалия, Великобритания и САЩ са открити отделно над 220 хиляди фалшиви монети в евро, лири и щатски долари. И в тези случаи всички пратки са произхождали от Китай.

Общо са хванати 379 пратки с фалшиви пари.

