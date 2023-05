Фон дер Лайен: Скопие може да се възползва от импулса за разширяване

Според нея Скопие може да ускори реформите и да изгради консенсус относно съдбата на страната в ЕС.

"Вярвам в европейското бъдеще на Северна Македония. Винаги сме готови да подкрепим", посочва фон дер Лайен. ОЩЕ: Ковачевски: България се държи със Северна Македония като Русия с Украйна

Good to see Prime Minister @DKovachevski.



North Macedonia can seize the enlargement momentum, accelerate reforms and build consensus on the country’s EU destiny.



I believe in North Macedonia’s European future.



We always stand ready to support.