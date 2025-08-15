Зайче с каишка на плаж в Созопол стана хит в социалните мрежи (СНИМКИ)

Кучетата като домашни любимци могат да бъдат истински "звезди" край морския бряг и да привлекат вниманието, но когато става въпрос за зайче с каишка на плажа, сензацията е гарантирана. Съвсем наскоро декоративен заек, който знае как да бъде фотогеничен, очарова потребителите в социалните мрежи със сладки кадри от Централния плаж в един от най-посещаваните ни морски курорти - Созопол.

Снимка: Зорница Божанова/Facebook

Разбира се, не всеки ден можем да видим зайче на каишка и то на брега край морето. Затова и много онлайн потребители бяха възхитени от кадрите на заека на име Флопи, като неговата фотосесия предизвика редица коментари и умилителни реакции.

Снимките бързо се разпространиха в социалните мрежи, след като бяха качени в група за декоративни зайчета във Facebook.

Още: "Бау" и "Мяу" срещу жегата: Как да предпазим домашните любимци от горещините

На своите снимки от "лятната си ваканция" Флопи изглежда напълно добре – вижда се как лапичките му са потънали в мекия златист пясък. На някои от кадрите личи любопитния му поглед към безкрайните сини вълни. Въпреки че заек на плажа е гледка, която рядко виждаме, Флопи демонстрира удивително спокойствие.

Снимка: Зорница Божанова/Facebook

Снимка: Зорница Божанова/Facebook

Обикновено най-подходящите места за игра на този вид домашен любимец са поляни и зелени градинки, където може спокойно да подскача и души растителността. Присъствието на Флопи на плажа е при залез слънце, така че изглежда, че стопаните му са проявили съобразителност за подходящо време, в което да заведат зайчето на плажа.