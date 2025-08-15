Четирикратен шампион на Дания се нареди на опашката за звезда на Левски

Четирикратен шампион на Дания се нареди на опашката за една от големите звезди на Левски. Става въпрос за отбора на Виборг, който иска да привлече 21-годишното крило на „сините“ Марин Петков. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите ръководството на скандинавците вече се е свързало с колегите си от стадион „Георги Аспарухов“, за да изпрати официална оферта за правата на българския национал.

Виборг е готов да плати 1 милион евро за Марин Петков

От Виборг са готови да платят 1 милион евро, за да си осигурят услугите на Марин Петков. Шефовете на Левски обаче най-вероятно няма да приемат офертата, тъй като искат да получат поне 1,5 млн. за обещаващия футболист. Наскоро полския Ракув предложи 1,1 милиона евро плюс процент от бъдещ трансфер за Марин Петков. Сделката обаче пропадна, след като ръководството на „сините“ поиска да задържи играча за мачовете с Брага от втория квалификационен кръг на Лига Европа, а това не се хареса на босовете на полския тим.

Левски най-вероятно ще продаде крилото до края на лятото

Към Марин Петков има интерес от редица тимове от Европа. Очаква се Левски да продаде българския национал до края на трансферния прозорец. Самият футболист също е готов да опита късмета си зад граница. Крилото играе за първия тим на „сините“ от лятото на 2019 година като до момента е записал 177 двубоя във всички турнири, в които е реализирал 33 попадения и е направил 13 асистенции.

