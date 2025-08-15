Берое взе юноша на Барселона (ВИДЕО)

Берое подписа договор с испанския полузащитник Уеслей Дуал да Роча. Уеслей е роден на 15 януари 2006 година в Лейда, Испания. Той притежава и бразилско гражданство.

Халфът е юноша на Барселона, като в „Ла Масия“ стига до юношеския тим до 19 години. От Барселона U19 Уеслей преминава в Палмейрас U20, който е и последният му клуб.

„ПФК Берое пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Уеслей Дуал да Роча!“, написаха от клуба.

