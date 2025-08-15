Нотингам Форест се подсили с два изгряващи таланта на Висшата лига

Елитният английски отбор Нотингам Форест се споразумя за сделка на стойност до 30 милиона британски лири с Манчестър Сити за капитана на английския национален отбор до 21 години Джеймс Макати, съобщи информационната агенция PA.

Форест се подсилва преди участието си в Лига Европа

Според информацията споразумението включва фиксирана сума за продажба, а Сити ще има опция за обратно изкупуване на 22-годишния футболист.

Полузащитникът е преминал през младежкия отбор на "гражданите", но не е бил титуляр в първия отбор под ръководството на Пеп Гуардиола.

Той записа 15 участия във Висшата лига миналия сезон, но само три като титуляр, като по-голямата част от опита му в мъжкия футбол дойде по време на два успешни периода под наем в Шефилд Юнайтед.

Нотингам е пред договор и с друг младежки национал на Англия - нападателя на Ипсуич Омари Хътчинсън за около 37 милиона британски лири. Ако бъде финализиран, трансферът би бил рекорден за клуба.

Цитирано от БТА