Японската икономика расте над очакванията

Японската икономика е нараснала значително по-силно от очакваното през второто тримесечие на годината, подкрепена от стабилния износ, който не е пострадал сериозно от новите американски мита. Данните засилват очакванията, че Японската централна банка може да пристъпи към повишаване на лихвените проценти преди края на годината, предаде Ройтерс.

Правителствените данни, публикувани днес, показват, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 1,0 на сто на годишна база. Това е пето поредно тримесечие на растеж, като свиването, отчетено първоначално през предходния период, е било ревизирано до ръст.

Анализаторите отбелязват, че глобалната икономическа несигурност, подхранвана от американските търговски мерки, може да се отрази негативно на четвъртата по големина икономика в света през следващите месеци.

"Данните за периода април–юни прикриват реалното въздействие на митата на президента Доналд Тръмп", коментира Такуми Цунода, старши икономист в Shinkin Central Bank Research Institute. По думите му износът е бил подкрепен от стабилните доставки на автомобили и силното търсене от азиатските технологични компании, но тази тенденция не е устойчива.

Според проучване на Ройтерс растежът значително надхвърля средната пазарна прогноза от 0,4 на сто и се дължи на изненадващо силния износ и инвестициите. В сравнение с първото тримесечие, БВП се е увеличил с 0,3 на сто при очаквания за ръст от 0,1 на сто.

Частното потребление, което формира над половината от икономическата продукция, е нараснало с 0,2 на сто, а инвестициите са се повишили с 1,3 на сто – повече от двойно над прогнозите. Нетният износ е допринесъл с 0,3 процентни пункта за растежа, след като през първото тримесечие беше фактор за спад от 0,8 пункта.

През април САЩ наложиха 25-процентни мита върху японските автомобили и авточасти и заплашиха с подобни тарифи върху по-голямата част от останалия внос. През юли двете страни сключиха споразумение за намаляване на митата до 15 процента в замяна на японски инвестиции в САЩ на стойност 550 млрд. долара.

Министърът на икономиката Риосей Аказава заяви, че последните данни потвърждават умереното възстановяване на икономиката, но предупреди за рисковете от влошаване на търговските отношения със САЩ. Според правителствени оценки американските мита могат да намалят реалния БВП с 0,3–0,4 на сто.

През миналата седмица прогнозата за растеж за финансовата 2025 г. беше понижена от 1,2 на 0,7 на сто заради очакваното свиване на инвестициите и натиска върху потреблението от високата инфлация.

Икономистите предупреждават, че износът вероятно ще отслабне през следващите месеци, ако производителите прехвърлят по-високите разходи върху клиентите в САЩ. Според Шиничиро Кобаяши, главен икономист в Mitsubishi UFJ Research and Consulting, частното потребление ще бъде решаващо за устойчивото възстановяване и може да се подобри към края на годината с намаляване на инфлацията и подобряване на настроенията.