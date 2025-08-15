Яник Синер прегази играч от топ 30 и изравни постижение на "Голямата четворка" в тениса

Защитаващият титлата си Яник Синер победи 28-мия в света Феликс Оже-Алиасим с 6:0, 6:2 и се класира за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати с награден фонд 9.193 милиона долара. Световният номер 1 удължи серията си от победи на твърди кортове до 25 мача. Синер доминира тотално над канадеца и се възползва от 29-те непредизвикани грешки на опонента си, за да спечели първата си победа в три срещи срещу Оже-Алиасим само за 71 минути.

Яник Синер с 25-та поредна победа на твърда настилка

"Днес се чувствах страхотно на корта. Мисля, че видяхте това, но всеки ден ще бъде различен. Ще се опитам да се подготвя добре и след това ще видим какво мога да направя на полуфиналите", каза Синер. Италианецът стана едва петият мъж през този век, записал 25 поредни победи на тази настилка, редом с "Голямата четворка" - Роджър Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Анди Мъри.

На полуфиналите Синер ще срещне френския квалификант Теранс Атман, който изненадващо елиминира седмия в схемата Холгер Руне след победа с 6:2, 6:3. По-рано Атман отстрани и световния №4 Тейлър Фриц. Поставеният под номер 5 Бен Шелтън отстрани чеха Иржи Лехечка с 6:4, 6:4 за 81 минути игра и в спор за място на полуфиналите ще играе срещу третия в схемата Александър Зверев.

Jannik Sinner becomes the 5th male player this century to have 25+ consecutive hard court wins.



Roger Federer - 56.



Novak Djokovic - 35.



Andy Murray - 28.



Rafa Nadal - 26.



𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 - 𝟐𝟓.



What a list. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/Jxa5gscrs7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2025