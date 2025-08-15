Цели 600 колективни процеса за предполагаеми бандити в Салвадор

Властите на Салвадор планират да заведат 600 колективни дела срещу предполагаеми членове на банди, задържани от 2022 г., без да им бъдат предявени обвинения, предаде Франс прес, като цитира изявление на главния прокурор Родолфо Делгадо.

"Около 300 прокурори ще бъдат натоварени да представят доказателствата пред компетентните трибунали в рамките на около 600 процеса, които предстои да започнат", подчерта Делгадо пред парламентарна комисия.

Главният прокурор предложи и да бъдат въведени промени в закона за борба с организираните престъпни групи, които да дадат възможност за задържане на обвинените в затвора до още три години дори без присъда. Комисията даде положителна оценка на тези промени, отбелязва АФП. Очаква се те да бъдат одобрени днес от парламента, няколко дни преди изтичането на двугодишния срок, с който разполага главният прокурор, за да започне съдебни процеси.

В еднокамарния парламент на Салвадор доминира партията на президента Наиб Букеле "Нови идеи". Над 80 000 салвадорци се намират в затвора, откакто преди три години Букеле обяви извънредно положение, разрешаващо арести без заповед. Според правозащитници част от тези хора са невинни.