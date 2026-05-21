"Национален позор": Мицкоски разгневи албанците и те скочиха срещу "Сръбски свят" (ВИДЕО)

Действията на външния министър от правителството на Християн Мицкоски да извика извънредния и пълномощен посланик на Албания в Северна Македония Деньон Междани, за да му отправи устно възражение във връзка с изявленията му за протеста на албанските студенти в Скопие през последните дни, доведоха до още по-голямо недоволство на албанците, които определиха случилото се като "национален позор", научаваме от материал на македонската медия "Фокус".

Според опозиционната албанска партия в Северна Македония това не са само дипломатически новин, а национален позор, който се случва точно пред очите ни.

Според тях "голямата вина" на посланик Дениън Мейдани" е, че защитаваха албански студенти, допълва ShqipExpress.

Управляващата ВЛЕН обаче остро критикува Демократичния съюз за интеграция и неговия лидер Али Ахмети, обвинявайки партията, че „ѝ липсва морален авторитет да говори от името на албанците“, предават македонските медии "Дневник" и "Либертас".

Обстановката в Северна Македония и без това е нажежена от протестите на албанските студенти, които искат както се обучават на албански език, така и изпита им по право да бъде на този език.

Междувременно етническите албанци бяха ядосани след решението на правителството на Мицкоски да сезира Венецианската комисия по казуса.

🇲🇰🇦🇱 Thousands of Albanian students marched through Skopje, North Macedonia, demanding legal and bar exams be offered in Albanian alongside Macedonian.



Crowds waved Albanian flags, alongside some US and Turkish flags, as smoke flares lit up the streets.



Недоволство срещу "Сръбски свят"

Зам.-председателят на македонската опозиционна партия на етническите албанци Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) Арианит Ходжа смята, че е в ход добре организиран от другата албанска партия ВЛЕН дневен ред срещу посланик Денион Мейдани, изпълнил блестящо всички конституционни задължения на Република Албания.

"От друга страна, имаме функционирането на "сръбския свят", който правителството, в което участва ВЛЕН, позволява да проникне дълбоко във всяка сфера на тази държава, дори и вицепремиерът в своето правителство Стоилкович, който всеки ден се хвали с факта, че вреди на албанците в институциите", коментира още Арианит Хожда.

Той пита и как реалността на ценностите с това правителство е точно това действие: те се борят с посланик Мейдани, докато приветстват Александър Вучич, който се оказва основен патрон на това правителствено мнозинство.

Реакции и от протестиращите студенти

Организаторът на студентските протести на албанците в Северна Македония Мевлан Адеми реагира остро след продължаващите позиции на властите относно искането за изпити на албански език в Юридическия факултет.

За Адеми е неразбираемо как министърът на правосъдието, дори след масовия студентски протест, продължава да поддържа опозиционна позиция и да се представя като „защитник на македонския език“. „Не знам как Филков, след този масов протест, продължава да заема негативна позиция и да бъде символизиран като „защитник на македонския език“. Нямаме нищо против македонския език, но имаме срещу онези, които се противопоставят на родния ни език“, заяви Адеми

Той също така разкритикува премиера Мицкоски, заявявайки, че настояването въпросът да бъде изпратен до Венецианската комисия е просто начин за протакане на проблема. „Също така, министър-председателят все още настоява въпросът да бъде изпратен до Венецианската комисия и допълнително проточва тази несправедливост срещу нас. Защо ни измъчвате всеки път? Защо сте толкова против албанския език? Толкова ли ви плаши?", каза Адеми, предаде вестник „Флака".