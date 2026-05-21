Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Вълнение на Балканите: Ще посети ли Зеленски Сърбия - ето отговорът от Украйна

21 май 2026, 12:19 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: Instagram на Александър Вучич
Вълнение на Балканите: Ще посети ли Зеленски Сърбия - ето отговорът от Украйна

Македонски, хърватски и сръбски медии се вълнуват от визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия на фона на сложните отношения между Белград и Киев заради традиционно проруската позиция на Сърбия. Въпросът, който циркулираше в медийното пространство е дали тази визита е отменена или отложена. След публикации в медиите, че Володимир Зеленски все пак няма да посети Сърбия, от офиса на президента на Украйна обявиха, че пътуването ще се състои на по-късна дата.

Информацията беше потвърдена от Дмитро Литвин, съветник по комуникациите на украинския президент, съобщи хърватската медия "Индекс".

Вълненията около визитата на Зеленски

По-рано сръбската телевизия N1, позовавайки се на източници от Белград, обяви, че се очаква украинска делегация да пристигне в Сърбия по-късно тази седмица, като начело на нея може да бъде самият Зеленски. Но украинската медия ZN.UA по-късно съобщи, че за Белград трябва да пътува Тарас Качка, вицепрезидентът на украинското правителство по европейската и евроатлантическата интеграция, допълва още хърватската медия.

Телефонен разговор между Вучич и Зеленски

Вучич и Зеленски разговаряха по телефона, като след това Зеленски потвърди, че Тарас Качка ще ръководи украинската делегация. Сръбският президент Александър Вучич определи разговора им като „открит и конструктивен“. ОЩЕ: 5 сценария за атака към Киев: Зеленски обяви извънредни мерки заради Беларус

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Сърбия Александър Вучич Володимир Зеленски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес