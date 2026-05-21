Вълнение на Балканите: Ще посети ли Зеленски Сърбия - ето отговорът от Украйна

Македонски, хърватски и сръбски медии се вълнуват от визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия на фона на сложните отношения между Белград и Киев заради традиционно проруската позиция на Сърбия. Въпросът, който циркулираше в медийното пространство е дали тази визита е отменена или отложена. След публикации в медиите, че Володимир Зеленски все пак няма да посети Сърбия, от офиса на президента на Украйна обявиха, че пътуването ще се състои на по-късна дата.

Информацията беше потвърдена от Дмитро Литвин, съветник по комуникациите на украинския президент, съобщи хърватската медия "Индекс".

Вълненията около визитата на Зеленски

По-рано сръбската телевизия N1, позовавайки се на източници от Белград, обяви, че се очаква украинска делегация да пристигне в Сърбия по-късно тази седмица, като начело на нея може да бъде самият Зеленски. Но украинската медия ZN.UA по-късно съобщи, че за Белград трябва да пътува Тарас Качка, вицепрезидентът на украинското правителство по европейската и евроатлантическата интеграция, допълва още хърватската медия.

Телефонен разговор между Вучич и Зеленски

Вучич и Зеленски разговаряха по телефона, като след това Зеленски потвърди, че Тарас Качка ще ръководи украинската делегация. Сръбският президент Александър Вучич определи разговора им като „открит и конструктивен“. ОЩЕ: 5 сценария за атака към Киев: Зеленски обяви извънредни мерки заради Беларус