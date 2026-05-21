Йотова: Много се надявам, че ще имаме още една DARA

21 май 2026, 11:45 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентът Илияна Йотова коментира пред медиите в Пазарджик, че се надява да има още една DARA/Дара, т.е. още един победител на "Евровизия". Думите й дойдоха в контекста на организацията на "Евровизия" 2027 г. От изявлението на Илияна Йотова стана ясно, че победителката на "Евровизия" 2026 г. ще бъде поканена да бъде част от приема на 24 май. "Поканихме я заедно с целия екип, за да могат всички тези 3000 човека, които са поканени, да я видят на живо", добави още президентът.  

Оптимизъм за организацията на "Евровизия" 2027 г.

Президентът смята, че Бъгария ще се справи с организацията на песенния конкурс. "Аз не споделям резервите, които имат много хора и вече се появиха доста коментари, че няма да се справим. Напротив, България и показала, че в такива ситуации се мобилизира до краен предел", добави още Йотова. 

Йотова е доволна и че вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за "Евровизия" 2027 г.

"Смятам, че вицепремиер в лицето на Иво Христов беше сложен да отговаря за провеждането на "Евровизия" е също част от успеха. Г-н Христов е с много богат, национален и европейски опит, разбира и от култура и дипломация. Това е необходимо за "Евровизия", посочи още Йотова. ОЩЕ: Вицепремиерът Иво Христов ще организира "Евровизия" 2027 в България

Илияна Йотова Евровизия Иво Христов DARA Евровизия 2027
