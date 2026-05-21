Гърция се готви за война по украински модел и хвали Турция за военната ѝ сила (ВИДЕО)

"В момента, докато говорим, сме достигнали производствен капацитет от около 5000 дрона годишно. След година и половина до две години ще надхвърлим 100 000 годишно. До края на 2030 г., според нашите прогнози, ще можем да произвеждаме повече от 1 000 000 дрона годишно". Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас - Още: Флот от украински дронове в Средиземно море: Гърция е против
Right now, as we speak, we have reached a production capability of around 5,000 drones per year.
In one and a half to two years, we will exceed 100,000 per year.
Думите на Дендиас отразяват факта как южните ни съседи си вземат поуки от войната в Украйна, където дроновете се превърнаха в основно оръжие и основен инструмент за оказване на натиск върху противника и за победа - ОЩЕ: Украйна прави дроновете си по-смъртоносни с балони. Удар по руската рафинерия в Сизран (ВИДЕО)
Турция също е пример
Същевременно, Дендиас похвали Турция, казвайки, че в последно време тя е успяла да развие голям производствен капацитет. "Турция рано разпозна значението на новите технологии. Тя достигна ниво на производство на дронове във време, когато много други страни нямаха представа за какво става въпрос. Тя създаде значителен експортен капацитет. Продава на много страни, особено в Третия свят и Африка. Чрез тези усилия тя създаде дипломатически капитал. Това е абсолютно вярно и трябва да го признаем. Това е нещо, което нашата съседка постигна", каза гръцкият министър на отбраната:
Припомняме, че в Турция се проведе едномесечното мащабно военно учение EFES-2026 - то приключва днес (21 май). От учението вече излизат множество видеокадри - например операция, координирана от турски кораб-носител на дронове, при която се прави десант. В рамките на десанта екипи за разминиране използваха автономни подводни машини, за да откриват и унищожават препятствия преди десанта, докато хеликоптери, артилерия и снайперисти на осигуряваха едновременна огнева подкрепа.
WATCH: Turkish Army conducted large-scale amphibious assault at EFES-2026 exercise.
Coordinated from Türkiye’s drone carrier ship TCG ANADOLU, the operation deployed ZAHA armored amphibious assault vehicles, LCMs, and LCVPs across two beach landing zones.
The Turkish Army's EFES-2026 military exercise continue.
During the third lift, 21 helicopters — 4 T-129 ATAKs, 3 CH-47s, 4 AS-532s, and 10 S-70s — inserted personnel from the 19th Commando Brigade into the area between Dutlukuyu and Alankır Hill.
Two Turkish Air Force F-16 fighter jets supported the amphibious assault operation, firing 150 rounds of cannon ammunition at the target and deploying flares during the Turkish Army's EFES-2026 military exercise.
