Войната в Украйна:

Гърция се готви за война по украински модел и хвали Турция за военната ѝ сила (ВИДЕО)

21 май 2026, 12:53 часа
"В момента, докато говорим, сме достигнали производствен капацитет от около 5000 дрона годишно. След година и половина до две години ще надхвърлим 100 000 годишно. До края на 2030 г., според нашите прогнози, ще можем да произвеждаме повече от 1 000 000 дрона годишно". Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас - Още: Флот от украински дронове в Средиземно море: Гърция е против

Думите на Дендиас отразяват факта как южните ни съседи си вземат поуки от войната в Украйна, където дроновете се превърнаха в основно оръжие и основен инструмент за оказване на натиск върху противника и за победа - ОЩЕ: Украйна прави дроновете си по-смъртоносни с балони. Удар по руската рафинерия в Сизран (ВИДЕО)

Турция също е пример

Същевременно, Дендиас похвали Турция, казвайки, че в последно време тя е успяла да развие голям производствен капацитет. "Турция рано разпозна значението на новите технологии. Тя достигна ниво на производство на дронове във време, когато много други страни нямаха представа за какво става въпрос. Тя създаде значителен експортен капацитет. Продава на много страни, особено в Третия свят и Африка. Чрез тези усилия тя създаде дипломатически капитал. Това е абсолютно вярно и трябва да го признаем. Това е нещо, което нашата съседка постигна", каза гръцкият министър на отбраната:

Припомняме, че в Турция се проведе едномесечното мащабно военно учение EFES-2026 - то приключва днес (21 май). От учението вече излизат множество видеокадри - например операция, координирана от турски кораб-носител на дронове, при която се прави десант. В рамките на десанта екипи за разминиране използваха автономни подводни машини, за да откриват и унищожават препятствия преди десанта, докато хеликоптери, артилерия и снайперисти на осигуряваха едновременна огнева подкрепа.

Ивайло Ачев Редактор
