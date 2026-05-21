"Ако нещата на Балканите се разпаднат": Кристиан Шмидт постави под въпрос ключов документ за мира в Босна и Херцеговина

Върховният представител в Босна и Херцеговдина Кристиан Шмидт потвърди, че промяната в политическия подход на Босна и Херцеговина вече е започнала, но че в международната общност няма консенсус по този въпрос, предаде хърватската медия "Индекс". Според него е важно да се отговори на въпрос дали има желание на международната общност да продължи с Дейтънското споразумение, сложило край на войната в Босна и Херцеговина, или се иска да се следват други подходи.

В контекста на разрушителните сили той спомена президента на СНСД Милорад Додик, заявявайки, че всички санкции срещу него са отменени. „Той нае лобистка фирма, за да се бори за три неща: да се даде възможност за отделяне, тоест независимост на Република Сръбска, да се отменят съдебните присъди срещу него и аз да напусна. Той инвестира много пари в това“, каза Шмит.

Ключовият въпрос за Босна и Херцеговина

Той подчерта, че работата в Босна и Херцеговина не е приключила и трябва да продължи. Според него ключовият въпрос е дали в страната има достатъчно политическа воля за европейска интеграция или има по-силни разрушителни сили, които искат да разрушат страната и нейното бъдеще.

„Всички трябва да разберат, че ако нещата на Балканите се разпадат, това не е успокояващ знак“, предупреди Шмит, добавяйки, че разчита европейците и американците да кажат в решаващ момент: „Не, сега действаме заедно и за Европа“.

Не е решение за една нощ

Кристиан Шмидт потвърди, че решението да напусне поста не е взето за една нощ. В продължение на месеци медиите в Босна и Херцеговина и Германия, позовавайки се на неназовани източници, спекулираха за края на мандата му. „Не е като да се събудя една сутрин и да си помисля, че сега мога да си довърша работата тук“, каза Шмидт в интервю за Deutsche Welle .

Той обаче не пожела да отговори директно на въпроса за евентуален натиск, но заяви, че при „съществуващите политически обстоятелства" вече не се кандидатира.