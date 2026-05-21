Референдум за вписване на българите: Известен дипломат внесе петиция до македонския парламент

Дипломатът Виктор Габер е внесъл петиция до македонския парламент с искане депутатите да започнат процедура за свикване на референдум относно конституционните изменения, като начин гражданите да гласуват директно за продължаването на преговорите с Европейския съюз, предаде македонското издание "Рацин". В петицията Габер предлага въпрос за референдум, свързан с изменението на Конституцията, което би добавило хървати, българи и евреи в преамбюла, след вече споменатите общности.

Целта на стъпката

Според неговото обяснение, подобна стъпка трябва да бъде поставена пред гражданите, защото европейската интеграция е стратегическо решение, установено чрез няколко парламентарни документа от независимостта до наши дни.

Инициативата идва в момент, когато процесът на европейска интеграция на Северна Македония е блокиран именно по въпроса за конституционните изменения. Включването на българите в Конституцията остава условие за откриване на следващата фаза от преговорите с ЕС, докато правителството и опозицията от години се сблъскват дали подобни промени трябва да бъдат приети при сегашните условия или само с допълнителни гаранции.

В своята петиция Габер свързва логиката на референдума с приемствеността на референдума за независимост от 8 септември 1991 г. и Конституцията от 17 ноември същата година. Неговото послание е, че гражданите, като най-висш източник на политическа легитимност, трябва да кажат дали държавата трябва да продължи по европейския път, като приеме тази конституционна промяна.

Какво трябва да решат политиците?

Парламентът сега ще трябва да реши дали петицията ще остане политически апел или ще се превърне във формална инициатива. За да придобие институционална тежест, искането трябва да премине през парламентарна процедура, което означава, че въпросът отново ще се върне там, където най-често е засядал – във връзката между партийните сметки, конституционното мнозинство и европейския дневен ред.