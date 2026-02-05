Военните контакти между Гърция и Индия се засилват: Има ли задни мисли?

Гърция изглежда засилва своето военно сътрудничество с Индия, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimerini. Това засилване започна от 2023 г., докато оста Атина-Никозия-Йерусалим-Ню Делхи се стреми да проектира стабилност в регион, белязан от вълнения. Преди дни Атина и Ню Делхи подписаха актуализирано споразумение за военно сътрудничество, планиращо съвместни учения, обучения и сътрудничество в областта на отбранителните технологии, но въпосът е има ли нещо, което е на втори план?

Има ли задни мисли?

Атина е предприела инициативи за ангажиране на Индия и се стреми да действа като връзка между Ню Делхи и Запада, казват официални лица. Военните контакти са се разширили чрез преговори на щабовете, програма за сътрудничество до 2026 г., учения в Средиземно море и Индийския океан, посещения на пристанища в Суда, разполагане на самолети и сътрудничество в областта на сигурността. ОЩЕ: Гърция и Индия с военноморско учение в Егейско море

Ключова гръцка визита в Индия

В края на посещението си в САЩ, министърът на отбраната Никос Дендиас ще се върне в Атина само за няколко часа, преди да отпътува в петък за Ню Делхи за серия от срещи, включително с индийския си колега Раджнат Сингх. Очаква се Дендиас да посети изследователски центрове и да обсъди синергиите от интерес за гръцките въоръжени сили и отбранителната промишленост.

„Трябва да постигнем разбирателство с Индия“, каза Дендиас на форума в Делфи във Вашингтон, отбелязвайки, че Индия има най-голямото население в света – 1,5 милиарда души, четири пъти повече от това на Европейския съюз, ще бъде третата по големина икономика в света през следващите години и е демокрация. ОЩЕ: Турция отговори на гръцкото военно учение в Егейско море