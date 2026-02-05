Любопитно:

Циклон наводни Хърватия (ВИДЕО)

05 февруари 2026, 12:31 часа 196 прочитания 0 коментара
Проливни дъждове, придружени с ураганен южен вятър, са предизвикали снощи и тази сутрин наводнения в много части на далматинското крайбрежие на Хърватия, съобщават хърватските медии, цитирани от БТА. 

Големи приливни вълни са заляли улиците в няколко града, сред които Дубровник, Трогир и Кащела. Част от брега в Сплит също е бил под вода.  

На сплитската станция на Държавния хидрометеорологичен институт е регистриран порив на южния вятър от 131,4 км/ч. Фериботните линии до островите временно са прекъснати.

В северната част на адриатическото крайбрежие са паднали над сто литра дъжд на квадратен метър, а вълни с височина до осем метра са регистрирани в открито море близо до Палагружа – най-отдалечения от брега хърватски остров.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
