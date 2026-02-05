Лайфстайл:

Ясна е датата на срещата между Мицотакис и Ердоган: Съседите имат само един спор

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара в сряда, 11 февруари. Новината потвърди в четвъртък говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис, предаде гръцкото издание Kathimerini. Очаква се Министерството на външните работи да публикува пълния график и дневен ред през следващите дни, но говорителят подчерта, че Гърция влиза в преговорите на високо ниво с твърда дипломатическа позиция.

„Гърция подхожда към този диалог с вяра и увереност, както винаги се е ръководила от международното право и без абсолютно никакво намерение да отстъпва“, каза Маринакис на брифинг за пресата в Атина.

Съседите имат само един спор

Говорителят повтори дългогодишната позиция на Атина, че има само един съществен спор между двамата съседи: определянето на границите на изключителната икономическа зона (ИИЗ) и континенталния шелф.

„Още веднъж подчертаваме, че имаме една и само една разлика с Турция – определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шелф – и че никога няма да поставим на масата въпроси за суверенитета или нашите „червени линии““, каза Маринакис. ОЩЕ: 

Последната среща между Мицотакис и Ердоган Припомняме, че двамата лидери се разминаха в Ню Йорк в края на миналата година по време на Общото събрание на ООН. Причината тогава беше разминаване в графика, а не спиране на диалога между Гърция и Турция.

Още тогава двете страни заявиха, че ще организират среща в близко бъдеще. Последната среща между Мицотакис и Ердоган беше през май 2024 година в Анкара. ОЩЕ: Ердоган и Мицотакис се разминаха в Ню Йорк: Срещата им се отлагаК

