Вучич: Бих искал да се занимавам с по-малко политика

"Бих искал да се занимавам с по-малко или изобщо да не се занимавам с политика, но грижата за моето наследство може да изисква някакъв вид ангажимент. Ще видим“, заяви сръбският президент Александър Вучич, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на интервю на Вучич пред "Ройтерс" и сръбската N1 Белград. Вторият и последен президентски мандат на Вучич изтича през 2027 г. и той обяви, че тази година ще се проведат предсрочни избори.

Сръбският президент подчерта, че не е сигурен какво ще прави след края на мандата си, но не изключи възможността да се върне към партийната политика или към поста министър-председател.

Сърбия още има големи запаси от руски газ

Вучич посочи, че разбира политиката на Европейския съюз спрямо руските производители на енергия, като подчерта, че Сърбия „трябва да се адаптира към определени изисквания в енергийната си политика“.

„Все още имаме големи запаси от руски газ, но все повече го купуваме от европейците“, каза Вучич. Той добави, че целта на Сърбия е да си осигури 500 милиона кубически метра газ годишно, около една пета от нуждите си, чрез съвместна инициатива на ЕС, към която се присъедини миналата година.

"Ройтерс" припомня, че Сърбия, като кандидат за ЕС, остава един от останалите европейски купувачи на руски природен газ, като задоволява почти 80 процента от нуждите си. В резултат на това тя е подложена на натиск от Съюза да намери алтернативни пътища за намаляване на паричния поток към Русия за финансиране на войната в Украйна.

В тази връзка Вучич обясни, че Сърбия вече купува газ от Азербайджан през България, а изграждането на газопровод до Северна Македония, което започва тази година, ще даде възможност и за достъп до втечнен петролен газ от Гърция. ОЩЕ: Сръбска медия: Вучич готви "операция Беларус"