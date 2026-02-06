Морско сътрудничество или заговор: Турция и Сомалия подписаха ключов документ

Федералният кабинет на Сомалия одобри ключово споразумение с Турция. Това се случи на редовното заседание на самалийския орган в четвъртък, предаде Анадолската агенция. Става въпрос не за заговор, а за споразумение за морско сътрудничество. Новото споразумение обхваща развитието на морската търговия, подобряването на корабния трафик, модернизацията на пристанищните услуги, взаимното признаване на морски свидетелства за правоспособност, техническото сътрудничество и споделянето на ноу-хау, осигуряването на равенство в пристанищните услуги и улесняването на търговските дейности.

Ползите за Сомалия

„Поздравявам кабинета за одобряването на набор от стратегически морски споразумения, които отбелязват значителен напредък в укрепването на морското управление и международния статут на Сомалия“, заяви Абдулкадир Мохамед Нур, министър на сомалийските пристанища и морски транспорт, в американската социална медийна компания X в четвъртък.

„Чрез засилено сътрудничество с Република Турция и присъединяване към ключови международни конвенции, ние модернизираме нашите пристанища, насърчаваме безопасната и ефикасна морска търговия, защитаваме морската ни среда и отстояваме правата и благосъстоянието на нашите моряци“, каза той, отбелязвайки, че стъпките за интегриране на Сомалия в световната морска система ще повишат морските стандарти на страната, за да се изгради „устойчив, конкурентен и устойчив морски сектор, който подкрепя националното развитие“.

Турско-сомалийското сътрудничество

Сътрудничеството между Турция и Сомалия се развива многостранно от 2011 г. насам, особено в областта на икономиката, образованието, здравеопазването, инфраструктурата и развитието. ОЩЕ: Турция е изпратила изтребители F-16 в Сомалия, за да защити интересите си