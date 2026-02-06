Мицкоски поиска не просто македонско малцинство в България, но и македонец в Министерския съвет

"Конституционните промени няма да се случат без ясни гаранции, че процесът на европейска интеграция няма да бъде съпроводен с нови блокади и двустранни условия". Това заяви македонският премиер Християн Мицкоски, цитиран от редица македонски медии, след като говори пред телевизия МРТ1.

Още: Да отречеш жена си: Съпругата на македонския премиер е българка

"Всички ли уважаваме международното право? Да. Ако го уважаваме и ако сме наясно с ангажиментите, поети от предишното правителство, колкото и катастрофални да са били те, те са поети от нашето правителство, независимо кой е настоящият министър-председател…. Ако едно правителство на източния ни съсед е поело задължение, като е подписало и ратифицирало конвенции за защита на правата на човека, спазване на решения на ЕСПЧ и т.н., това, което очакваме, е то да ги спазва. А именно - да се позволи на македонската общност да се регистрира като организация…. И тази общност трябва да има свой представител в Министерския съвет за правата на малцинствата", подчерта Мицковски, с което постави ново условие в искането за признаване на македонско малцинство в България, което ОМО "Илинден" преди много години тръгна да прокарва и беше спряно от българския съд, за да се стигне до Европейския съд по правата на човека.

Междувременно кметът на Тетово Билал Касами също коментира ситуацията с еврочленството на Северна Македония: "Като се има предвид, че в България са планирани нови предсрочни парламентарни избори и функционирането на технически изпълнителен орган, няма с кого да се обсъжда темата за конституционните промени и продължаването на процеса на европейска интеграция".

Още: Македонски министър: Продължаваме делото на Гоце Делчев с наша визия