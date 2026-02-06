Стената срещу дронове е утопия: Румънският министър на отбраната с изненадващо изявление

Министърът на националната отбрана на Румъния Раду Мируца заяви в ефира на Диджи24, че очакването всеки летящ обект да бъде спиран на границата е правилно, но идеята за стена срещу дронове е утопия, която не съществува никъде. "Идеята за стена срещу дроновете е нереалистична. Все още нямаме стена. Няма (такава) стена в Полша, няма стена в скандинавските страни. Тази стена от дронове, където някой, както в компютърна игра, поставя завеса, през която не минава абсолютно нищо, е утопия", обясни Мируца.

Той увери, че властите защитават населените места и задействат наземни мханизми в зависимост от стратегията на руските атаки по Дунав. По думите му досега тази стратегия е проработила.

В коментар за интензивността на руските атаки с дронове по Дунав и факта, че фрагменти от тях често пресичат румънското въздушно пространство, Раду Мируца отбеляза: "Виждам последователност, която се различава малко в зависимост от метеорологичните условия".

Според министъра залогът на тези атаки са пристанищата на Дунав в Украйна, разположени на 100-200 метра от румънския бряг, цитира го БТА.

На въпрос за обещаната система за защита срещу дронове, Мируца потвърди, че тя съществува, но не е напълно оперативна.

"Системата може да извършва атаки, но има ограничения при свързването с други системи, които допринасят за възпирането на дронове", уточни той.

По време на интервюто си за Диджи24 министърът коментира още, че от две години Румъния постоянно увеличава разходите си за отбрана и сега трябва да развие отбранителната си индустрия. Той сравни ситуацията със семейство с двустаен апартамент.

"Едната стая, румънската армия, е чиста, а другата стая, която би трябвало да произвежда, има счупени прозорци и ние се самосаботираме. Плащаме двойно за поддръжка, защото прозорците там са счупени и топлината излиза навън. Трябва да спрем това", отбеляза Мируца.

На въпроса дали Румъния е обезпокоена от евентуално изтегляне на американски войници от Европа, в контекста, в който еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европа трябва да бъде подготвена за този сценарий, Раду Мируца отговори:

"Трябва да се загрижим за това Румъния да е в състояние да се защити, Европа да е в състояние да се защити, НАТО да е в състояние да защити страните членки на НАТО. Що се отнася до американците, имаше ротация в края на миналата година. Нямам информация да предстои нова такава в Румъния".

Министърът съобщи още, че полигонът "Смърдан", където през изминалите дни се проведоха съвместни учения с американско участие, ще бъде разширен.

