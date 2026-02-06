Бившият премиер на Черна гора се противопостави на „инквизицията“ в Сръбската църква

Бившият министър-председател на Черна гора и водач на листата „За бъдещето на Черна гора“ на изборите през 2020 г. Здравко Кривокапич публично се изказа относно анатемосването на от Сръбската православна църква на двама богослови Миличевич и Пантелич, както и по водените производства срещу епископ Юстин от Кралево, предаде македонската медия religija.mk.

В публикация в социалните мрежи, озаглавена „Невинен - ​​но все пак наказан“, Кривокапич оцени, че в Православната църква изключването на богослови и свещеници не трябва да се прилага поради несъгласие с църковното ръководство, а само в случаи на ерес. Той подчерта, че всички вярващи, и особено духовниците, имат право и задължение да следят работата на своите духовни водачи, да изразяват мнения и да критикуват. Според него, възгледите, изразени от митрополит Юстин, се споделят от значителна част от неговата паства. Кривокапич добавя, че Православната църква не се характеризира с „инквизиторски подход“, намеквайки, както той заявява, за практики на натиск и санкциониране в рамките на църковните структури. ОЩЕ: Кой е "питбулът" на Вучич в мантия?

"Инквизицията" на Сръбската църква

Сръбската православна църква (СПЦ) прибягва до доста крайни и дори средновековни методи, като отлъчи от църквата двама видни критици на режима на сръбския президент Александър Вучич - богослова Благое Пантелич и свещеника Вукашин Миличевич, съобщиха медиите в Сърбия, предаде македонската медия "Рацин".

Това решение означава, че след смъртта им семействата им няма да могат да ги погребат според православните обичаи. И двамата са вярващи, а Миличевич е бил свещеник до решението от 29 януари.

Високопоставен служител на Сръбската църква, известен като Жички митрополит Юстин, е подложен на критики от страна на Борда на директорите на тази организация, известна като „Синод на Сръбската православна църква“. Върховният орган на Сръбската православна църква (СПЦ) започна разследване срещу Юстин през октомври миналата година, обяснявайки, че „начинът, по който той е ръководил Жическа епархия досега, е съмнителен“.

Историите за „съмнителния начин“ на ръководене на епархията са фарс и прозрачна пропаганда, която служи за прикриване на факта, че случаят с Юстин е политическо преследване поради неговата неадекватност и защото Жичкият митрополит е отказал да застане на страната на неформалния патриарх на Сръбската православна църква Вучич. ОЩЕ: Анатема и забрана за нормално погребение: Сръбската църква не търпи критиците на Вучич