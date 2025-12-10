Спорт:

Румъния връща ограничителните мерки заради Covid-19

Все повече здравни заведения в Румъния се връщат към ограничителни мерки, след като броят на заразените с Covid-19 нарасна значително в световен мащаб през последните седмици, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Медицински заведения в Букурещ и страната въвеждат отново строги правила за посетителите, включително задължителното носене на предпазни средства в болниците.

В Спешната болница на окръг Бая Маре например ръководството преразгледа не само правилата за достъп, но и дневния интервал, в който са разрешени посещенията.

"Броят на инфекциите с Covid-19 започна да се увеличава и в Румъния. Решихме за защита на пациентите и, разбира се, за защита на техните близки да ограничим графика за посещения, така че всеки ден да се осъществяват само от 16:00 до 17:00 часа“, заяви директорът на лечебното заведение Богдан Лучан.

За да имат достъп вътре в отделенията, посетителите получават безплатно маска за еднократна употреба, защитна престилка и дезинфектант за ръце.

Румънските здравни специалисти посочват, че разпространението на вируса се е ускорило със завръщането на учениците и студентите в учебните заведения, както и с понижаването на температурите, което благоприятства разпространението на респираторни инфекции.

