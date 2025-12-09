Любопитно:

Задигнаха злато и сребро от склад за веществени доказателства

09 декември 2025, 15:37 часа 164 прочитания 0 коментара
Задигнаха злато и сребро от склад за веществени доказателства

Откраднаха килограми злато и сребро от склад за веществени доказателства в Турция. Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи, че от днес в Турция са започнали мащабни проверки на складове за веществени доказателства в различни съдилища в цялата страна. Причината - скорошен инцидент в съд в истанбулския квартал Бююкчекмедже, при който от подобен склад са изчезнали 25 килограма злато и 55 килограма сребро, и други подобни случаи, съобщи в. „Сьозджу“, цитиран от БТА. „Министерството на правосъдието започна проверка както в Бююкчекмедже, така и във всички съдебни хранилища в страната“, заяви днес Тунч, като отбеляза, че във връзка с инцидента в Бююкчекмедже вече са задържани 10 лица. 

В съда - като в банките

Работата по залавянето и екстрадирането на основния заподозрян, за когото е установено, че е избягал в Лондон, продължава. Тунч също така заяви, че в съдебната система ще бъдат въведени мерки, използвани от банките, с цел подобряване на сигурността при съхранение на веществени доказателства.

Наред с инцидента в Бююкчекмедже през изминалата седмица в турското медийно пространство се появи информация и за други нарушения в съдилища.

Снимка iStock

Служител на съд на Принцовите острови бе арестуван по обвинение в присвояване на 12 огнестрелни оръжия от склад за веществени доказателства, а служител от съд в Коня призна, че е взел повече от 6,5 милиона турски лири (около 256 360 лева) от съдебния склад и е играл хазарт с тях, припомня „Сьозджу“.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Сребро злато кражба съд веществени доказателства
