"Основа за повишаване на минималната работна заплата": Големите вериги с обвинения към КНСБ

Не е ясно защо синдикатите правят такива проверки и по каква методика. Идеята вероятно е да създадат основа за повишаване на минималната работна заплата. Така Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия, в което са най-големите търговски вериги у нас, коментира резултатите от проверката на КНСБ в ефира на Нова телевизия. По думите му "изолирани случаи на високи надценки се превърнаха в новина".

"От тези анализи стана ясно, че при отделни продукции в определени магазини надценката би могла да достигне и 90%. Тук очевидно става въпрос за изолирани случаи, които се превърнаха в общия знаменател", аргументира се той.

"В Хърватия и Испания дават България за пример за цени и надценки", каза той.

Вълканов заяви също, че ако в Гърция държавата сваля цените на най-необходимите продукти, тук го правят самите търговци чрез промоции и акции. "В Северна Гърция има много хора, които идват да пазаруват в България, защото им излиза по-евтино", подчерта той.

На въпроса дали отделните вериги незаконно договорят кога и на кои продукти да свалят цените чрез промоция, Вълканов отговори, че има държавни органи, които могат да направят проверка.