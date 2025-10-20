Войната в Украйна:

"Основа за повишаване на минималната работна заплата": Големите вериги с обвинения към КНСБ

20 октомври 2025, 09:47 часа 214 прочитания 0 коментара
Не е ясно защо синдикатите правят такива проверки и по каква методика. Идеята вероятно е да създадат основа за повишаване на минималната работна заплата. Така Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия, в което са най-големите търговски вериги у нас, коментира резултатите от проверката на КНСБ в ефира на Нова телевизия. По думите му "изолирани случаи на високи надценки се превърнаха в новина".

"От тези анализи стана ясно, че при отделни продукции в определени магазини надценката би могла да достигне и 90%. Тук очевидно става въпрос за изолирани случаи, които се превърнаха в общия знаменател", аргументира се той.

"В Хърватия и Испания дават България за пример за цени и надценки", каза той.

Вълканов заяви също, че ако в Гърция държавата сваля цените на най-необходимите продукти, тук го правят самите търговци чрез промоции и акции. "В Северна Гърция има много хора, които идват да пазаруват в България, защото им излиза по-евтино", подчерта той.

На въпроса дали отделните вериги незаконно договорят кога и на кои продукти да свалят цените чрез промоция, Вълканов отговори, че има държавни органи, които могат да направят проверка.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
КНСБ минимална работна заплата цени на храните таван на надценката
