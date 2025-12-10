Войната в Украйна:

"Антисърбин" и "жалък негодник": Додик обижда и саботира Босна и Херцеговина за ЕС

Милорад Додик обиди ръководителя на делегацията на Европейския съюз  в Босна и Херцеговина Луиджи Сорека, който упорито призовава за приемането на законите, свързани с европейския път на страната, пише хърватската медия "Индекс", като напомня, че Босна и Херцеговина е изправена пред кратки срокове, тъй като трябва да приеме закони за съдилищата и Висшия съдебен и прокурорски съвет (ВСПС) до 17 декември и да назначи главен преговарящ, ако иска Европейският съвет да одобри официалното започване на преговорите за присъединяване.

Република Сръбска бойкотира европейския път на БиХ

Тази цел е трудно постижима, защото двама от министрите на Додик в Министерския съвет на два пъти унищожиха дневния ред на заседанията, на които е трябвало да се разглеждат тези закони, а негов представител сега потвърди, че всъщност са против предложените закони.

„Те отново се опитаха да накарат Република Сръбска да се откаже от конституцията и интересите си“, каза колегата на Додик.

Той посочва, че вчерашното неприемане на законите са факт и означават, че те не са съгласувани, нито съгласувани с институциите на Република Сръбска."   Нека го продава в собствената си страна", каза той по адрес на европейския представител.

Грозните обиди

Той нарече Сорека „антисърбин“, който се застъпва за унитарна Босна и Херцеговина, и „жалък контрапункт на провалена политика“, а Европейския съюз определи като окупатор. „Ако искахме да толерираме окупацията им, нямаше да се освобождаваме толкова пъти“, заключи Додик, който дори след като беше отстранен от поста лидер на СНСД, контролира всички важни лостове на властта в Република Сръбска. ОЩЕ: Хората на Додик празнуват изборната победа в Република Сръбска (ВИДЕО)

Деница Китанова
