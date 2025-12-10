Румънските социалдемократи искат премахване на данък солариум

Социалдемократите в Румъния обявиха, че на предстоящото заседание на управляващата коалиция ще поискат приемането на политическо решение за премахване на данъка върху солариумите, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Явно въпросът е проблемен в страната, тъй като от форвмацията твърдят, че този данък е "промъкнат в закона" без консултации и без съгласието на управляващите партии, пише още румънската медия, позодвавайки се на прессъобщение на една Социалдемократическата партия, която е част от управленската коалиция.

Защо са против този данък?

„Като се има предвид, че законът, съдържащ тази разпоредба, е преминал теста за конституционност, правителството може да се намеси чрез извънредна наредба, за да се върне към предишната регулация, според която солариумите и други подобни битови пристройки бяха освободени от данък.

Социалдемократическата партия смята, че "подобни данъци, които имат напълно незначително въздействие върху държавните приходи не решават фундаменталния проблем с бюджетния дисбаланс“, се казва в прессъобщение.

Призивът на партията

От партията призовават министрите от други политически сили в Румъния да транспонират вярно политическите решения, насочени към техните области на дейност, без да въвеждат други елементи, които не са били договорени в рамките на управляващата коалиция, пише още румънската агенция.