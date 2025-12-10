Спорт:

Вучич иска ЕС да приеме Западните Балкани накуп и наведнъж

10 декември 2025, 11:27 часа 401 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич заяви, че според него присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз като едно цяло е най-добрият вариант пред евроинтеграцията на региона, пише "Данас".

Вучич уточни, че това ще бъде неговото послание и при предстоящата днес среща с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел.

"Да ни приемат заедно"

"Присъединяването на Западните Балкани като едно цяло в ЕС е най-добрата идея. Ако някой изостане, какво ще правите с тези страни? Как ще решите всички открити въпроси?", посочи той.

"Знам, че всички говорят за хармонизиране (на политиката), но тук не става въпрос само за бъдещето на региона, а и за бъдещето на Европа. Да ни приемат заедно, без изключения, всички ще се чувстваме добре – и албанци, и босненци. Чувам само добри реакции на тази идея и това ще кажа и на Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен", заключи Вучич, цитиран от БТА.

Източник: Getty Images

"Ако някой иска да разбере геополитиката, това е единственото нещо, което ЕС може да направи - да ни приеме всички заедно, без граници между нас. Сърбите ще се чувстват по-добре, босненци ще се чувстват по-добре, албанците ще се чувстват по-добре, хърватите ще са добре, надявам се. И виждам само хубави неща като общ знаменател на тази идея", допълни той.

Вучич заяви, че Сърбия "вече е направила много неща, но трябва да напредне по пътя си към ЕС".

