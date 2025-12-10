След прегазената Мая в България: Брутално намушкаха куче в Хърватия

Брутално нападение срещу куче се е случило в хърватското село Куршанец, Меджимурье. Неизвестен извършител е нападнал и рани белгийска овчарка, собственост на 29-годишен мъж. Нападението е извършено с остър предмет на улица „Меджимурска“, а случаят е докладван в полицията от Сдружението за защита на околната среда „Приятели на животните и природата“ от Чаковец, съобщи полицията в Меджимурье, предаде хърватската медия "Индекс".

С остър предмет и във врата

Според полицията кучето е било порязано и намушкано във врата с остър предмет. Нараняванията са потвърдени във ветеринарна клиника в Чаковец, където животното е задържано за по-нататъшно лечение. С това деяние извършителят е причинил на кучето ненужна болка и страдание, съобщи полицията.

Криминалното разследване продължава, за да се установят всички обстоятелства и да се идентифицира извършителят. Полицията обяви, че ще повдигне обвинения срещу отговорното лице пред компетентната държавна прокуратура за престъплението убиване или изтезаване на животни.

Прегазването на кучето Мая

Престъплението идва месец след брутално насилие срещу животно, което предизвика огромно възмущение в България. Припомняме, че д-р Ненад Цоневски прегази с автомобила си куче в столичния квартал "Разсадника". Софийската районна прокуратура ще образува досъдебно производство, по-късно той избяга в Северна Македония, а в страната имаше простести срещу насилието над животни. ОЩЕ: В България - 5000 лева, в Испания - до 200 000 евро: Какви са наказанията в Европа за жестокости срещу животни?