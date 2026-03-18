Кани се да защити националния интерес на Северна Македония: Мицкоски ще участва на конгрес на ЕНП

Премиерът на Северна Македония и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски с партийната делегация участва в конгреса на Европейската народна партия в Брюксел от 20 март. На конгреса са поканени председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, предаде македонската медия press24.mk, позоввайки се на пресцентъра на ВМРО-ДПМНЕ.

Заявка за защита на националните интереси на Северна Македония

От партията посочват, че участието в конгреса потвърждава решимостта на Република Северна Македония за европейска интеграция и дава възможност за двустранни срещи с прецеденти, премиери и лидери от семейството на Европейската народна партия.

"Това участие е важна възможност за отстояване на националните интереси и за деклариране на позицията на държавата в рамките на европейското политическо семейство, както и за двустранни кръгове с настоящите лидери“, казват от ВМРО-ДПМНЕ.

Макар и да събитието да е партийно изглежда Мицкоски има намерение да работи за европейската интеграция на югозападната ни съседка, макар и да не става ясно как точно ще работи и дали няма да е в ущърб на България.

В навечерието на новия доклад за РСМ

Конгресът на ЕНП идва в навечерието на разглеждане на новия проектодоклад за напредъка на Северна Македония.

Новият проектодоклад на Вайц доведе до заглавия в официоза на властта на югозападната ни съседка "Нова Македония" от рода на "Томас без компас", тъй като докладчикът констатира, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупцията.

Последните вълнения около доклада на Вайц са свързани с предложените над 100 поправки от български евродепутати.