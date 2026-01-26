Като невидели: Индийски работници в РСМ се радват на сняг (ВИДЕО)

Снежната покривка в Прилеп донесе необичайна сцена в лагера „Бехтел и Енка“, където са настанени работници от Индия, ангажирани в изграждането на магистралата Прилеп-Битоля. За първата среща със снега разказва македонската медия "Свободен печат", позовавайки се на портала „Маркукуле“. Работниците изглежда се сблъскаха със сняг за първи път в живота си и споделиха моментите си на радост в социалните мрежи.

В социалната мрежа коментарите са разнопосочни, някои поптерибетил пишат, че за радостта не трябва много, а други не са доволни от индийските работници, а трети пък им се възмущават, че са злобни и че "македонците са странен народ", поради тази причина.

Чуждестранните работници в РСМ

Припомняме, че преди десетина дни правителството на Северна Македония взе решение за квота за 2026 г. от 10 000 разрешения за работа за чуждестранни граждани, съобщи БТА преди повече от седмиц

От разрешенията 9750 са за редовна заетост, 200 за командировани в страната чужди граждани и 50 за сезонни работници. В рамките на редовната заетост 4500 са за нови работници, а 5250 са за удължаване на вече издадени разрешения.

Квота от 10 000 работници е значително увеличение в сравнение с 2023 г., когато е имало 7000 разрешителни, а законът в страната ограничава квотата за чуждестранни работници до не повече от 5 процента от населението в трудоспособна възраст, уточняват медиите.

Сред държавите с най-много работници в Северна Македония са Бангладеш, Непал, Индия, Турция, Китай и Филипините. ОЩЕ: Вносът на индийски работници у нас: Спор между синдикати и работодатели