Войната в Украйна:

Колцентрове от Албания измамили гърци за 50 млн. евро

29 април 2026, 17:29 часа 348 прочитания 0 коментара
Мащабна мрежа за онлайн измами, действаща от колцентрове в албанската столица Тирана, е била разбита след съвместно разследване на австрийските и албанските власти, подкрепено от агенциите на ЕС Европол и Евроюст, предаде гръцкото издание Kathimerini. Десет заподозрени са били арестувани по време на координирани акции на 17 април, докато служители на реда са претърсили три колцентъра и девет домове, се казва в изявление на Европол. Властите иззеха близо 900 000 евро в брой, както и стотици компютри и мобилни телефони.

Натрупали 50 млн. евро от измами

Разследващите заявиха, че престъпната мрежа е измамила жертвите с най-малко 50 милиона евро чрез фалшиви онлайн инвестиционни платформи, популяризирани чрез реклами в социалните медии и търсения в интернет.

Жертвите са били убеждавани да преведат пари, след като са били свързани с фалшиви „инвестиционни съветници“, които са използвали психологически натиск и софтуер за отдалечен достъп, за да получат контрол над устройствата.

Целевата група били предимно гърци

Най-важното е, че властите заявиха, че жертвите са били разпръснати из цяла Европа и отвъд нея, включително Гърция, Италия, Германия, Испания, Канада и Обединеното кралство. Измамническата група е управлявала и гръцкоезични екипи, насочени към гръцкоговорящи жертви.

Колцентровете бяха организирани като легитимни компании, наемащи до 450 служители в отделите по продажби, финанси, ИТ и мениджмънт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Властите заявиха, че някои жертви са били потърсени повторно и са получили фалшиво обещание за възстановяване на загубени средства чрез плащания с криптовалута.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Телефонни измами Гърция Албания Европол
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес