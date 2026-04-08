Българските телефонни измамници с международен удар: Прибрали 600 000 евро от гръцки пенсионери

08 април 2026, 9:42 часа 177 прочитания 0 коментара
Базирана в България престъпна група е ощетила десетки възрастни хора в Северна Гърция. Става въпрос за телефонни измами, чрез които са присвоени над 600 000 евро, пише гръцкото издание "Катимерини".

Бандата е действала основно в Солун и Халкидики.

По случая е задържана 48-годишна чужденка, която, заедно със съучастниците си, е извършила измама срещу възрастни хора под претекст, че близък техен роднина е пострадал в пътнотранспортно произшествие.

В този контекст измамниците са искали пари с аргумента, че пострадалият е трябвало да бъде хоспитализиран, или пък с обяснението, че парите са нужни, за да се избегне наказателно преследване.

Седалището на групата е било в България, а дейността ѝ датира поне от септември 2021 г. до август 2023 г.

Каква е била схемата?

Схемата е позната - лидерът на престъпната организация се е обаждал на потенциалната жертва и с драматичен тон се представял за лекар или полицай. След това казвал на жертвата, че негов роднина е бил откаран по спешност в болница в тежко състояние или че е отговорен за фатална автомобилна катастрофа, като искал пари за хоспитализация или за да бъде избегната присъда със затвор.

По този начин измамниците успявали да приспят съмненията на жертвите си и да извлекат информация от тях, като например имената и пола на "пострадалия роднина".

За да убедят жертвите допълнително, други членове на бандата, мъже или жени, в зависимост от пола на "пострадалия", се намесвали в разговора, представяйки се за въпросния родственик и молейки за помощ.

Когато жертвите бъдели убедени, член на бандата, който се намирал на мястото, откъдето е направено обаждането, активирал съучастници, които поемали прибирането на парите или бижутата, или от дома на жертвата, или от друго предварително определено място.

Досега е потвърдено участието на бандата в общо 41 случая на измама.

