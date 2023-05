Курти е готов на разговори с помощта на ЕС

Курти подчертава още, че целта на разполагането на полицията е единствено да се поддържа върховенството на закона.

"Изразих отново готовността си за разговори на високо ниво с помощта на ЕС. Благодарих и на правителството на Обединеното кралство за тяхната подкрепа", написа още Курти.

Had a late-night meeting with Lord Stuart Peach to discuss the latest on the north. Stated that the purpose of deploying police was solely to maintain rule of law. Restated my readiness for high-level talks under EU facilitation. I also thanked the UK Govt for their support. pic.twitter.com/JNgMWTghp1