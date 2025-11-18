Студио Actualno:

Мицкоски и Муцунски се срещат с германския външен министър

18 ноември 2025, 12:33 часа 497 прочитания 0 коментара
Министърът на външните работи на Федерална република Германия Йохан Вадефул ще бъде тази вечер в македонската столица Скопие. Това е част от обиколката му в страните от Западните Балкани, съобщи македонската медия "Независен". Предивдено е Вадефул да има среща с македонския премиер Християн Мицковски и министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски. Двустранна среща на двете делегации ще се проведе в Министерството на външните работи и външната търговия.

Обиколката на Вадефул

Вадефул започна тридневната си обиколка в неделя от Сараево, а вчера посети Белград, където се срещна с президента Александър Вучич и министъра на външните работи Марко Джурич, както и с представители на гражданското общество.

Вадефул преди това посети Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания. В Черна гора той разговаря с премиера Милойко Спаич и министъра на външните работи Ервин Ибрахимович. В Албания, вчера следобед, той се срещна с министъра на външните работи Елиса Спиропали и с ръководителя на Специалната държавна прокуратура за борба с корупцията, организираната престъпност и тероризма.

Ръководителят на германската дипломация в Скопие идва в Скопие от Прищина, където се срещна с президента на Косово Вьоса Османи, действащия министър-председател Албин Курти и германски войници от мисията КФОР.

Берлин е ангажиран с европейската перспектива на Западните Балкани

Германското външно министерство заяви в изявление, че Берлин остава напълно ангажиран с европейската перспектива на Западните Балкани и че това се потвърждава от обиколката на Вадефул.

Фокусът на посещението, както е посочено, ще бъде върху напредъка и предизвикателствата в процеса на разширяване на ЕС, а сред темите на разговор ще бъдат реформите и регионалната стабилност и сътрудничество.

Деница Китанова
