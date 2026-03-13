Закриване на базите на НАТО: Балканска държава се вдигна на протест, не иска да участва във войната

На фона на ожесточените удари, които Иран нанася срещу съюзници на САЩ и Израел, на Балканите тревогата, че конфликтът може да застигне района, нарастват.

Гражданите на редица държави се опасяват, че могат да станат мишена на иранския гняв.

Такъв е случаят и с Гърция, където недоволни от държавната политика излязоха на протест пред парламента, в който се обявиха против войната в Иран.

Демонстрация имаше и пред американското посолство.

"Не искаме да сме мишени"

Протестиращите скандираха "Спрете незабавно войната в Иран" и "Изтегляне на американските самолети от гръцките военни бази".

Активистите на комунистическата партия се обявиха за "незабавно закриване на военните бази на НАТО в Гърция".

Демостранти заявиха пред медиите, че искат правителството да оттегли от Кипър изпратената военна помощ от две фрегати и изтребители, защото гръцките екипажи са потенциална цел на иранската армия.

В протестите участваха активисти на Комунистическата партия, депутати-комунисти, други леви неправителствени организации, както и много студенти, предаде БНР.

Протестите протекоха мирно.

Десетки полицаи охраняваха демонстрацията, а центърът на гръцката столица беше блокиран за движение.

Гърция защитава България

За Гърция беше "дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран", каза министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас.

Той бешее на посещение в България, където заедно със служебния министър на отбраната Атанас Запрянов направиха съвместно изявление.

Атина оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България.