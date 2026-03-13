Не им стига войната: Гърция и Турция се скараха за ПВО

Войната в Близкия изток разпали ново напрежение между Гърция и Турция. Причината - статутът на спорни острови в Егейско море.

Скандалът се разрази, след като Гърция разположи средства за противовъздушна отбрана на близки до Турция острови. Атина разположи ПВО-батарея на малкия остров Карпатос между островите Крит и Родос.

Ново напрежение в Егейско море

Още: Закриване на базите на НАТО: Балканска държава се вдигна на протест, не иска да участва във войната

Според гръцкото министерство на отбраната целта е да се осигури защита на военноморската база на остров Крит, където са разположени американски изтребители и кораби. С цел охрана Гърция разположи и изтребители в повишена готовност на остров Лимнос.

Последва обаче бурна реакция от страна на Турция, която изтълкува това като нарушаване на статута на демилитаризация на островите.

Атина обаче остана невъзмутима. "Гръцкото отбранително решене не подлежи на коментар", отговориха от гръцкото правителството.

От министерството на отбраната в Анкара заявиха, че "такива ситуации между съюзници в НАТО са неприемливи на фона на продължаващите кризи".

Още: Нова ракета срещу турската военна база "Инджирлик", там има ядрено оръжие: Какво се знае (ВИДЕО)

Турция не е съгласна с разполагане на военни сили на островите в Егейско море, докато Гърция счита това за свое право и няма да отстъпи, предаде БНР.

Така напрежението в Егейско море остава, въпреки срещите на ръководителите на двете страни, които според тях са в дух на добросъседство.

В същото време гръцки депутати заявиха, че Анкара трябва да изтегли изтребителите си от "окупираната част на Кипър".

Източник: Getty Images

Турция е фокусирана върху атаките от Иран

Още: Иран порази финансовото сърце на Дубай (ВИДЕО)

На този фон трета ракета, за която се твърди, че е изстреляна от Иран и е била насочена към базата "Инджирлик" край град Адана, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана на Турция.

Местни медии съобщават, че ракетата е била прихваната, след като се е насочила към турското въздушно пространство.

През нощта в различни части на Адана са били чути сирени.

Разпространявани в социалните мрежи видеокадри не показват момента на унищожаването на ракетата, а горенето на нейни фрагменти при навлизането им в атмосферата.

Военновъздушната база "Инджирлик" е разположена в община Саръчам (Sarıçam), на около 10 км източно от центъра на град Адана.

Това е трети подобен случай - досега бяха свалени общо 3 ракети, насочващи се към Турция, едната от които в Сирия, а другите - на турска територия.