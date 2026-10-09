"Много е разстроен от екстрадиция": Заподозрян за взрива на "Северен поток" ще иска убежище в Хърватия

След катпо Германия иска екстрадицията на украинеца Володимир Журавльов, който беше арестуван в Пула по подозрение за участие в саботажа на газопровода „Северен поток“, на първа инстанция екстрадицията му беше разрешена. Адвокатите му обаче се противопоставят на екстрадицията и твърдят, че Журавльов обмисля да поиска политическо убежище в Хърватия, защото смята, че няма да получи справедлив процес в Германия, предаде хърватската медия "Индекс".

"Много е разстроен" от възможна екстрадиция

Срещу Журавльов има две европейски заповеди за арест. Първата е издадена по подозрение за саботаж, а новата заповед го обвинява и във военно престъпление за унищожаване на цивилни обекти.

Адвокатът на Володимир Журавлев, Любо Павашович-Вискович, каза пред RTL, че клиентът му отрича обвиненията. „Той твърди, че е невинен, точно така. Разбира се, че е много разстроен от възможността да бъде екстрадиран в Германия. Вярва, че там няма да има справедлив процес“, казва Любо Павасович-Вискович, адвокат на Владимир Журавльов.

„В крайна сметка, самото обвинение, което му се повдига, е – дори на политическо ниво от позицията на Хърватия – много подозрително, защото се твърди, че е предприел някакви действия, за да предотврати руското финансиране на войната срещу Украйна, а това е нещо, което се твърди в Германия. Една конструкция, която не бих повярвал, че би трябвало да съществува в Европа днес, поне не по начина, по който Германия я описа“, казва адвокатът на арестувания украинец Любо Павасович-Вискович.

Бивш украински посланик се застъпва за Журавльов

Бившият украински посланик Александър Левченко също поставя под въпрос квалификацията на военно престъпление. „А кой е бил убит или физически ранен, за да бъде военно престъпление?“, пита Левченко. Той се позова и на разрушенията в Украйна. „Ако искате военно престъпление, давайте. Това е само от един удар, а ние страдаме от това непрекъснато вече пет години“, каза той. ОЩЕ: Съд в Хърватия разреши екстрадицията в Германия на заподозрян за взрива на "Северен поток"