02 февруари 2026, 11:34 часа 386 прочитания 0 коментара
Морето достигна пътищата: Наводнение в Гърция (ВИДЕО)

Морето достигна пътищата в някои крайбрежни райони на Лариса след като тежко време засегна Централна Гърция, което е доведе до нарушаване на движението на превозни средства, предаде гръцкото издание Kathimerini. Лошото време започна рано в неделя, донесе обилни валежи, много силни ветрове и преливане на реки. Съобщава се за наводнения и в селските райони на село Агия. Екстремното време следва по-широка система, която засегна голяма част от Гърция, включително района на Атина, с проливни дъждове, гръмотевични бури, силни ветрове и риск от локализирана градушка.

 

Опасно време в Гърция

Агенцията за гражданска защита е издала „червен код“ за седем региона, сигнализирайки за високо ниво на риск, докато Атина остава под по-ниско ниво на оранжева тревога.

Късно в събота бяха изпратени предупредителни съобщения за спешни случаи чрез системата 112 до жителите на Пелопонес, Ахая, Илия, Закинтос, Кефалония, Тесалия, Иматия и Пиерия, с които те бяха призовани да ограничат пътуванията си и да следват официалните указания.

Властите продължават да следят условията и предупреждават жителите да бъдат внимателни, тъй като лошото време продължава.

Метеоролозите класифицират бурята като „много значителна“, като се очаква условията постепенно да отшумят до понеделник. ОЩЕ: Река отнесе десетки агнета и овце близо до българо-македонската граница (ВИДЕО)

Деница Китанова
